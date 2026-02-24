مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا

أوضح أحمد عبد العزيز مدرب سموحة أن فريقه استقبل أهدافا مماثلة خلال الـ 3 مباريات الماضية.

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

وقال عبد العزيز عبر أون سبورت: "انتصرنا في 3 مباريات متتالية ثم خسرنا مثلهم بنفس النتيجة، استقبلنا 3 أهداف بنفس الطريقة، لكن لا يوجد التوفيق".

وأضاف "هدفنا التواجد ضمن الـ 7 الكبار في الدوري".

وأكمل "المباراة كانت دفاعية من الطرفين ولم يتم صناعة الكثير من الفرص".

وأنهى حديثه قائلا: "أقول دائما للاعبين إن علينا الفوز في جميع المباريات، الانتصار يفرق كثيرا في جدول الترتيب".

وخسر سموحة من الزمالك ثم الاتحاد السكندري والأهلي بالترتيب.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الثامن.

