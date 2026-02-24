سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي

يرى بينجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد أن مباراة فريقه ضد إيفرتون كانت صعبة ومتكافئة.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بينجامين سيسكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة.

وقال سيسكو عبر شبكة سكاي سبورتس: "لقد كان من المهم جدا أن نفوز في تلك المباراة، لقد كانت صعبة، كنا نقاتل وهم يقاتلون وكانت متكافئة، ولكننا لعبنا حتى النهاية وفزنا".

وتابع "بالنسبة لي من المهم أن أساعد الفريق وقت دخولي، هذا سبب وجودي هنا، سواء كان لمدة 5 دقائق أو 90، هذا لا يهم ولكن الأمر يتعلق بتسجيلي عندما يكون الأمر ممكنا وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "أنا أؤمن بنفسي، واللاعبين الآخرين أيضا كذلك، هم يعرفون ما عليهم فعله عندما أشارك وحينها يكون الأمر في يدي للتسجيل".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 48 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز التاسع.