سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

يرى بينجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد أن مباراة فريقه ضد إيفرتون كانت صعبة ومتكافئة.

بنجامين سيسكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بينجامين سيسكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة.

أخبار متعلقة:
سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز

وقال سيسكو عبر شبكة سكاي سبورتس: "لقد كان من المهم جدا أن نفوز في تلك المباراة، لقد كانت صعبة، كنا نقاتل وهم يقاتلون وكانت متكافئة، ولكننا لعبنا حتى النهاية وفزنا".

وتابع "بالنسبة لي من المهم أن أساعد الفريق وقت دخولي، هذا سبب وجودي هنا، سواء كان لمدة 5 دقائق أو 90، هذا لا يهم ولكن الأمر يتعلق بتسجيلي عندما يكون الأمر ممكنا وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "أنا أؤمن بنفسي، واللاعبين الآخرين أيضا كذلك، هم يعرفون ما عليهم فعله عندما أشارك وحينها يكون الأمر في يدي للتسجيل".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 48 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز التاسع.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بينجامين سيسكو
نرشح لكم
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما بيلد: جوارديولا يتمسك باستمرار رودري رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة كاراجر: تأثير نجوموها في 15 دقيقة كان أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو
أخر الأخبار
بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد ساعة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي ساعة | سعودي في الجول
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا ساعة | الدوري المصري
سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية
/articles/523980/سيسكو-المباراة-كانت-متكافئة-ومن-المهم-أن-أساعد-الفريق-مهما-كانت-دقائق-مشاركتي