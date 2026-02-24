لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 00:24
كتب : بيومي
تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لـ يس توروب المدير الفني للأهلي عقب مباراة سموحة في الدوري.
وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.
وجاء إلغاء المؤتمر الصحفي لعدم وجود صحفيين في قاعة المؤتمر عقب اللقاء.
وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.
وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.
وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي
أخر الأخبار
ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي 35 دقيقة | الدوري الإسباني