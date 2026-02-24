مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري

وعد مروان عطية لاعب وسط الأهلي جمهور فريقه بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

وحصل مروان عطية على جائزة رجل المباراة.

وقال مروان عطية عبر صفحة الأهلي: "مبروك الفوز لجماهير الأهلي ونعدهم بالدوري المصري هذا الموسم".

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.