الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون

تعادل الجونة مع منافسه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد عادل هدف المقاولون العرب، بينما أحرز محمد عماد هدف الجونة.

وما زال الجونة لم يحقق الانتصار منذ فترة طويلة في بطولة الدوري.

وتعادل الجونة مع بيراميدز ومودرن سبورت والمقاولون العرب، وخسر من الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للجونة عندما انتصر على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة 14.

وافتتح محمد عادل النتيجة في الدقيقة 19 بعد رأسية عقب عرضية من حازم محمد.

المقاولون يسجل الهدف الأول في مرمى الجونة عن طريق محمد عادل pic.twitter.com/YX7AclLWjx — ON Sport (@ONTimeSports) February 23, 2026

وأدرك محمد عماد التعادل في الدقيقة 73 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من خالد أحمد.

محمد عماد يسجل هدف التعادل للجونة في مرمى المقاولون pic.twitter.com/0keUE8KH5w — ON Sport (@ONTimeSports) February 23, 2026

وبهذا التعادل وصل الجونة للنقطة 21 في المركز الـ 12 في جدول الترتيب.

وارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 18 في المركز الـ 15.

ومن المقرر أن يواجه الجونة خصمه الإسماعيلي في الجولة المقبلة.