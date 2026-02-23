الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

الجونة - المقاولون العرب

تعادل الجونة مع منافسه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد عادل هدف المقاولون العرب، بينما أحرز محمد عماد هدف الجونة.

وما زال الجونة لم يحقق الانتصار منذ فترة طويلة في بطولة الدوري.

وتعادل الجونة مع بيراميدز ومودرن سبورت والمقاولون العرب، وخسر من الأهلي.

ويعود الفوز الأخير للجونة عندما انتصر على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة 14.

وافتتح محمد عادل النتيجة في الدقيقة 19 بعد رأسية عقب عرضية من حازم محمد.

وأدرك محمد عماد التعادل في الدقيقة 73 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من خالد أحمد.

وبهذا التعادل وصل الجونة للنقطة 21 في المركز الـ 12 في جدول الترتيب.

وارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 18 في المركز الـ 15.

ومن المقرر أن يواجه الجونة خصمه الإسماعيلي في الجولة المقبلة.

الجونة المقاولون العرب الدوري المصري
