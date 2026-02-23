الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:45
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وهذه المرة سيلعب ضد زد بعد الفوز على سموحة.
وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.
وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.
موعد مباراة الأهلي وزد
ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.
وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.
وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
