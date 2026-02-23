الهلال يعلن إصابة كريم بنزيمة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:27

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

أعلن نادي الهلال إصابة لاعبه كريم بنزيمة وغيابه عن مواجهة التعاون.

كريم بنزيمة

النادي : الهلال

الهلال

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون غدا الثلاثاء على ملعب الأخير في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأشار الهلال إلى أن بنزيمة لن يسافر مع بعثة الفريق المتجهة للقصيم بسبب معاناته من ألم في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة:
حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم رابطة الدوري السعودي تنهي الجدل حول أزمة رونالدو وصفقة بنزيمة مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود الدوري السعودي - بنزيمة يقود الهلال لاكتساح الأخدود.. والأهلي يطارده على الصدارة

وانضم بنزيمة للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من اتحاد جدة.

وشارك بنزيمة حتى الآن في 3 مباريات بقميص الهلال وسجل ثلاثة أهداف.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر.

كريم بنزيمة الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود كونيسيساو يستبعد النصيري وعوار من قائمة مباراة الحزم تقرير: أهلي جدة يمدد تعاقد البريكان إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق
أخر الأخبار
لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة 8 دقيقة | الدوري المصري
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود 17 دقيقة | سعودي في الجول
مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر 39 دقيقة | كرة طائرة
الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون 41 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة 47 دقيقة | الدوري المصري
نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523970/الهلال-يعلن-إصابة-كريم-بنزيمة