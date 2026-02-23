الهلال يعلن إصابة كريم بنزيمة

أعلن نادي الهلال إصابة لاعبه كريم بنزيمة وغيابه عن مواجهة التعاون.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون غدا الثلاثاء على ملعب الأخير في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأشار الهلال إلى أن بنزيمة لن يسافر مع بعثة الفريق المتجهة للقصيم بسبب معاناته من ألم في العضلة الضامة.

وانضم بنزيمة للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من اتحاد جدة.

وشارك بنزيمة حتى الآن في 3 مباريات بقميص الهلال وسجل ثلاثة أهداف.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر.