الزمالك يكشف مدة غياب الونش

كشف نادي الزمالك مدة غياب محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق بسبب الإصابة.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "الونش سيغيب 10 أيام بسبب الإصابة في العضلة الضامة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الونش يعاني من إصابة في العضلة الضامة ولذلك يغيب عن مباراة زد.

وشعر الونش بالإصابة عقب مباراة الزمالك مع حرس الحدود الماضية في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد زد غدا الثلاثاء في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن سيراميكا المتصدر.