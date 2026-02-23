الزمالك يكشف مدة غياب الونش
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 22:13
كتب : إبراهيم رمضان
كشف نادي الزمالك مدة غياب محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق بسبب الإصابة.
محمود حمدي الونش
النادي : الزمالك
وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك للمركز الإعلامي لناديه: "الونش سيغيب 10 أيام بسبب الإصابة في العضلة الضامة".
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الونش يعاني من إصابة في العضلة الضامة ولذلك يغيب عن مباراة زد.
وشعر الونش بالإصابة عقب مباراة الزمالك مع حرس الحدود الماضية في الدوري.
ويلعب الزمالك ضد زد غدا الثلاثاء في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن سيراميكا المتصدر.
نرشح لكم
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. ضغط أحمر قوي خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة الزمالك يشكر زد بعد تنازله عن حصته في تذاكر المباراة تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري
أخر الأخبار
الزمالك يكشف مدة غياب الونش 37 دقيقة | الدوري المصري