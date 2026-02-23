انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) مانشستر يونايتد
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية المباراة
ق71. جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق بينجامين سيسيكو بعد تمريرة من مبومو داخل منطقة الجزاء.
ق50. بريان مبومو يهدر فرصة التقدم بغرابة.
يداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. محاولات من مانشستر يونايتد لتسجيل الأول بتسديدات بعيدة عن المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
