انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) مانشستر يونايتد

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل

نهاية المباراة

ق71. جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق بينجامين سيسيكو بعد تمريرة من مبومو داخل منطقة الجزاء.

ق50. بريان مبومو يهدر فرصة التقدم بغرابة.

يداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. محاولات من مانشستر يونايتد لتسجيل الأول بتسديدات بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما بيلد: جوارديولا يتمسك باستمرار رودري رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة كاراجر: تأثير نجوموها في 15 دقيقة كان أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال
أخر الأخبار
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود 2 دقيقة | سعودي في الجول
مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري 7 دقيقة | الدوري المصري
بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر 24 دقيقة | كرة طائرة
الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون 26 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة 32 دقيقة | الدوري المصري
نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش 34 دقيقة | الدوري المصري
صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523963/انتهت-الدوري-الإنجليزي-إيفرتون-0-1-مانشستر-يونايتد