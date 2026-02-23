مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــ
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: جوووووووول مروان عثمان
ق 18: نزول هادي رياض بدلا من ياسين مرعي
ق 15: سقوط ياسين مرعي مصابا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الزمالك يكشف مدة غياب الونش الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة الزمالك يشكر زد بعد تنازله عن حصته في تذاكر المباراة تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري
أخر الأخبار
الزمالك يكشف مدة غياب الونش 35 دقيقة | الدوري المصري