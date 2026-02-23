مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

هادي رياض لاعب الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جوووووووول مروان عثمان

ق 18: نزول هادي رياض بدلا من ياسين مرعي

ق 15: سقوط ياسين مرعي مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
