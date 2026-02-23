انتهت الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. فوز الأحمر

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - بنشرقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف

ق 83: نزول الشحات وكوكا وكامويش بدلا مروان عطية وبنشرقي ومروان عثمان

ق 66: نزول طاهر بدلا من بن رمضان

ق 54: ضغط أحمر قوي وفرصة ضائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جوووووووول مروان عثمان

ق 18: نزول هادي رياض بدلا من ياسين مرعي

ق 15: سقوط ياسين مرعي مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي الزمالك يكشف مدة غياب الونش
أخر الأخبار
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود 8 دقيقة | سعودي في الجول
مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر 30 دقيقة | كرة طائرة
الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون 32 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة 39 دقيقة | الدوري المصري
نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش 40 دقيقة | الدوري المصري
صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523960/انتهت-الدوري-المصري-سموحة-0-1-الأهلي-فوز-الأحمر