انتهت الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. فوز الأحمر
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف
ق 83: نزول الشحات وكوكا وكامويش بدلا مروان عطية وبنشرقي ومروان عثمان
ق 66: نزول طاهر بدلا من بن رمضان
ق 54: ضغط أحمر قوي وفرصة ضائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: جوووووووول مروان عثمان
ق 18: نزول هادي رياض بدلا من ياسين مرعي
ق 15: سقوط ياسين مرعي مصابا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي الزمالك يكشف مدة غياب الونش