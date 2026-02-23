تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – ميدو مصطفى – يوسف عفيفي

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – سمير فكري

الهجوم: سامادو – صامويل أمادي – عبده يحيى

الأهلي سموحة الدوري المصري
