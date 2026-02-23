مؤتمر كيفو: ملعب بودو جليمت كان غريبا للغاية

اشتكى كريستيان كيفو مدرب إنتر من جودة ملعب خصمه بودو جليمت لأنه من النجيل الصناعي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بودو جليمت النرويجي في المباراة التي ستجمعهما في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "بودو جليمت فاز على أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو ومانشستر سيتي وتعادل مع بوروسيا دورتموند، لذلك المباراة لن تكون سهلة".

وأضاف "سنفتقد لاوتارو مارتينيز كقائد؟ لدينا العديد من القادة والجميع يشعر بالمسؤولية والثقة".

وواصل "اللاعبون لم يفقدوا ثقتهم في أنفسهم عندما مررنا بفترات هبوط وخسرنا بعض المباريات".

وشدد "إذا كان هناك فريق قادر على قلب النتيجة فهو إنتر، لكن الأمر ليس سهلا، لا يجب أن نفقد التوازن والثقة وأن نكون جاهزين منذ البداية، علينا إدارة المباراة بحكمة".

واستمر "علينا الظهور بأفضل نسخة من أنفسنا إذا أردنا التأهل".

وتابع "المدرب يحفز الفريق؟ أنا كنت شخصا لا يستمع أبدا للمدرب سواء قبل المباراة أو خلالها أو بعدها، كنت أعتمد على أفكاري وثقتي في نفسي، ربما لو كنت استمعت للمدربين لكنت حققت مسيرة أكبر، لكنني كنت أفكر في زملائي وأركز على ألا أخذلهم".

وأوضح "فزنا في 21 مباراة في الدوري و5 في أبطال أوروبا، نسجل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة ونتصدر العديد من الإحصائيات، لا يمكن إعداد هذه المباراة بطريقة مختلفة ولا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك".

وأتم "ملعب بودو جليمت كان غريبا جدا من حيث التمريرات وتغيير الاتجاهات والقلق من الإصابات، هذا جانب مهم للغاية ولا يجب الاستهانة به، إذا أراد أي شخص الاستهانة لأجل الجدل فليفعل ما يريد".

وكان إنتر قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.