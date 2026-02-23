تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون

أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيرفتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون على ملعب الأخير بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل غياب ليساندرو مارتينيز للإصابة.

بينما يلعب هاري ماجواير ولوك شو بشكل أساسي في الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليني يورو - لوك شو.

الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: أماد ديالو - ماتيوس كونيا - بريان مبومو.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.