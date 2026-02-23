بيلد: نوير قد يلحق بمواجهة دورتموند

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

عاد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إلى تدريبات فريقه وأصبح قريبا من العودة للمباريات.

وأوضحت جريدة بيلد أن أن نوير شارك يوم الاثنين في التدريب وأكمل جلسة تدريبية لمدة 30 دقيقة.

وسيبدأ نوير تدريجيًا بزيادة الأحمال التدريبية في الأيام القادمة.

أخبار متعلقة:
ميلان يوضح تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك الدامية.. ومدة غيابه "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة سيغيب عن لقاء برنابيو.. إيقاف بريستياني مؤقتا بسبب العنصرية ضد فينيسيوس بنفيكا يتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف بريستياني أمام ريال مدريد

وأصبحت جاهزية نوير لمباراة بورسيا دورتموند أمرًا واردًا، حسب التقرير.

قبل أسبوع، أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارسه مانويل نوير أمام فيردر بريمن.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نوير سيغيب لفترة بعدما تعرض لتمزق في عضلة السمانة أمام بريمن".

ولم يذكر بايرن المدة التي سيغيبها حارسه المخضرم.

بينما ذكرت جريدة بيلد أن نوير سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند.

واستبدل نوير بين شوطي لقاء بايرن ضد فيردر بريمن الذي انتهى بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند مانويل نوير
نرشح لكم
رغم إيقافه.. آس: مشكلة أمنية منتظرة بسبب قرار من بريستياني مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا مؤتمر كيفو: ملعب بودو جليمت كان غريبا للغاية ميلان يوضح تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك الدامية.. ومدة غيابه "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة
أخر الأخبار
رغم إيقافه.. آس: مشكلة أمنية منتظرة بسبب قرار من بريستياني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. والذهاب لم يفاجئني 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف مدة غياب الونش ساعة | الدوري المصري
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر يونايتد.. مبومو يهدر بغرابة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523952/بيلد-نوير-قد-يلحق-بمواجهة-دورتموند