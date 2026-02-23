بيلد: نوير قد يلحق بمواجهة دورتموند

عاد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إلى تدريبات فريقه وأصبح قريبا من العودة للمباريات.

وأوضحت جريدة بيلد أن أن نوير شارك يوم الاثنين في التدريب وأكمل جلسة تدريبية لمدة 30 دقيقة.

وسيبدأ نوير تدريجيًا بزيادة الأحمال التدريبية في الأيام القادمة.

وأصبحت جاهزية نوير لمباراة بورسيا دورتموند أمرًا واردًا، حسب التقرير.

قبل أسبوع، أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارسه مانويل نوير أمام فيردر بريمن.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نوير سيغيب لفترة بعدما تعرض لتمزق في عضلة السمانة أمام بريمن".

ولم يذكر بايرن المدة التي سيغيبها حارسه المخضرم.

بينما ذكرت جريدة بيلد أن نوير سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند.

واستبدل نوير بين شوطي لقاء بايرن ضد فيردر بريمن الذي انتهى بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.