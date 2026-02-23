تحديد موعد قرعة الأدوار الحاسمة لدوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين إجراء قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 25 مارس المقبل.

وستُجرى مراسم القرعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتنطلق الأدوار الحاسمة للبطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026.

وتأتي القرعة لتحدد مسار الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، ومن ثم الطريق نحو نصف النهائي والمباراة النهائية، وفقاً للائحة البطولة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وسيتم توزيع الأندية المتأهلة وفق تصنيف محدد، يعتمد على نتائج مرحلة الدوري أو الترتيب النهائي المعتمد رسمياً.

وتُسحب المواجهات لتحديد مباريات ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز من كل مواجهة وفق المسار المحدد مسبقاً في جدول البطولة.

وتقام مباريات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب الشهر المقبل.

على أن يتأهل الفائزون الـ8 إلى ربع النهائي الذي سيقام بنظام التجمع.

إذ تقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، في جدة.

دوري أبطال آسيا للنخبة
