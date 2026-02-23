الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

محمد الغازي - الزمالك ضد الجونة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة زد ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري، وأمام بلدية المحلة في كأس مصر.

ويتواجد محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد جمال الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

May be an image of ‎text that says '‎الهابرة วานพ دوري القسم الأول دور؟ نايل الجولة 19 القاهرة الدولي سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 الزمالك 9:30 زد ZEDEC حكم مساعد 1 محمود أبو ل الرجال حكم ساحة محمد الغازي حکم 2 مساعد2 محمد مصطفى إسماعيل حکم حکمرابع رابع محمود منصور حكم VAR مساعد محمد عبد العزيز حكم حکمRA VAR خالد جمال الغندور‎'‎

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.

وجاءت باقي طواقم حكام مباريات الجولة يوم الثلاثاء على النحو التالي:

May be an image of ‎text that says '‎اكرة CYPTIANNTS دوري القسم الأول دوري (نايل الجولة 19 حرس الحدود سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 اني إنبي 9:30 حرس الحدود حكم مساعد محمد علي توفیق حكم ساحة إبراهيم محمد حكم مساعد 2 هشام ربيع حکمراب رابع جبل السيد عطية حكم VAR مساعد محمود بدران حكم الحکمRAV VAR محمد أحمد الشناوي‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎ရနွေသ်ခတ၂ الهصرى ควน دوري القسم الأول دوري نايل الجولة 19 غزل المحلة سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 بيراميدز 9:30 غزل المحلة حكم مساعد محمد مجدي سليمان حکم ساحة محمود وفا حكم مساعد 2 محمد محمود لطفي حکمرابع محمد أيمن حکم VAR مساعد محمد صلاح علي حكم حکمRAV VAR عبدالعزيز السيد‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎نقابترة ครานพาลิ دوري القسم الأول دوري> (نايل الجولة 19 هيئة قناة السويس سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 الإسماعيلي 9:30 ELEOMATRA سيراميكا كليوباترا حكم مساعد 1 سمير جمال حكم ساحة محمد عباس قابيل حكم مساعد 2 أحمد لطفي حكم حكمرابع ابع هیثم عثمان حکم VAR مساعد أحمد شهود حكم لحکمRAV VAR محمود عاشور‎'‎

