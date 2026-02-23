الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة زد ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري، وأمام بلدية المحلة في كأس مصر.

ويتواجد محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد جمال الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.

وجاءت باقي طواقم حكام مباريات الجولة يوم الثلاثاء على النحو التالي: