الأهلي يكشف تفاصيل تعاونه مع لايبزيج الألماني

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل زيارة وفد النادي إلى نادي لايبزيج الألماني.

الوفد ضم كلًّا من محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وعمرو الحلواني رئيس قطاع البراعم، وسامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق تحت 20 عامًا.

بالإضافة إلى هاني العقبي المدير الفني لفريق تحت 18 عامًا، وزياد عبد الكريم المدير الفني لفريق تحت 17 عامًا.

وحرص على زيارة النادي الألماني والاطلاع على المنهجيات الحديثة، وأساليب التدريب، وآليات العمل التشغيلي، من الجانبين الفني والإداري، بما أتاح فرصًا قيّمة لتبادل الخبرات.

وقال ديفيد فاجنر رئيس أكاديمية لايبزيج: "سعدنا باستقبال وفد من النادي الأهلي، وقد مثّلت هذه الزيارة فرصة مميزة لتبادل مثمر حول منهجيات التدريب، وأساليب الاستكشاف، وتطوير المواهب".

وأضاف "تشاركنا الرؤية بشأن آليات العمل اليومية والبنية التحتية التدريبية، إلى جانب حضور ورش تدريبية مشتركة، لتعزيز أواصر التعاون بين ناديينا".

وأتم "تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجموعة ريد بُل المستمرة لدعم وتطوير كرة القدم، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مؤسسات كروية رائدة على المستوى العالمي".