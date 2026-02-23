بنفيكا يتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف بريستياني أمام ريال مدريد

أوضح نادي بنفيكا أنه سيتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف لاعبه جيانلوكا بريستياني على خلفية اتهامه بالعنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في لقاء الفريقين الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت (التفاصيل).

وجاء بيان نادي بنفيكا على النحو التالي:

لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض إيقاف مؤقت لمباراة واحدة على لاعبه جيانلوكا بريستياني، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الحادثة التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد الأسبوع الماضي.

يأسف النادي لحرمانه من خدمات اللاعب في وقت لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

سنتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف جيانلوكا بريستياني موقتا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، ونعلم أنه سيكون من غير المرجح تغيير القرار نظرا لضيق الوقت قبل موعد لقاء ريال مدريد يوم الأربعاء

كما يؤكد نادي بنفيكا مجددًا التزامه الراسخ بمكافحة أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، وهي قيم تشكل جزءًا من هويته التاريخية، وكذلك في شخصيات بارزة من تاريخ النادي مثل أوزيبيو.

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال لقاء الفريقين في ذهاب ملحق دور الـ16 الأسبوع الماضي.

وسيغيب بريستياني عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

عقب تعيين مفتش من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم سلوك عنصري خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب المفتش، قررت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة ليويفا اليوم إيقاف جيانلوكا بريستياني مؤقتًا لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كان يحق له المشاركة فيها.

وذلك لوجود مخالفة أولية للمادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمتعلقة بالسلوك العنصري.

ويأتي هذا القرار دون الإخلال بأي حكم قد تصدره الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقًا بعد انتهاء التحقيق الجاري وإحالته إلى الجهات المختصة.

وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول هذه القضية في الوقت المناسب.

video:1

فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع ✨⚽

لمسة مهارية تُشعل أجواء المباراة أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #رمضان_مع_beIN#RamadanwithbeIN pic.twitter.com/Rf5rmiD62I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)