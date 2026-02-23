لن يصبح أكبر مدرب في كأس العالم.. أدفوكات يترك منتخب كوراساو

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 16:22

كتب : FilGoal

أدفوكات

تنحى الهولندي ديك أدفوكات من منصبه كمدير فني لمنتخب كوراساو لأسباب عائلية.

يذكر أن منتخب كوراساو سيظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

وتولى مواطنه فريد روتن المنصب بدلا منه.

وأفاد اتحاد كوراساو لكرة القدم في بيان: "تنحّى ديك أدفوكات عن منصبه كمدرب لمنتخب كوراساو".

وأضاف البيان "لقد اتخذ أدفوكات قرار الاستقالة ليتفرغ بشكل كامل لابنته، التي تعاني حاليًا من مشكلات صحية".

كوراساو جزيرة تقع في البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وكان من الممكن أن يصبح أدفوكات البالغ من العمر 78 عاما أكبر مدرب في تاريخ نهائيات كأس العالم لولا هذا القرار.

وحقق منتخب كوراساو مفاجأة كبرى بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف وتأهل مباشرة إلى كأس العالم على حساب جامايكا.

ويلعب منتخب كوراساو في كأس العالم بالمجموعة رفقة ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.

