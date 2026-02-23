"الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

بطاقة حمراء

كشفت بي بي سي، عن اجتماع مجلس كرة القدم "أيفاب" لاعتماد مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص باللاعبين المصابين.

ونفذ فيفا مقترحا خلال كأس العرب يقضي بخروج اللاعب المصاب لمدة دقيقتين، ما لم ينل اللاعب صاحب الخطأ بطاقة صفراء أو حمراء، أو كان اللاعب الساقط حارس مرمى.

وبحسب بي بي سي، يجتمع أيفاب يوم السبت المقبل، لمعالجة اضطرابات إيقاع المباريات والوقت الضائع.

ولا يوجد بند في القانون ينص على إبعاد اللاعب المصاب بشكل مؤقت.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا، في تصريحات نلقتها بي بي سي "قاعدة الدقيقتين تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وتحسين سير المباراة."

وسيتم اتباع تلك القاعدة إذا بقي اللاعب ساقطا على أرض الملعب لأكثر من 15 ثانية وتسبب في تدخل الطبيب.

وذكرت بي بي سي، أن هناك خلافا حول وقت خروج اللاعب، في ظل معارضة فكرة الدقيقتين، فيما تم اقتراح خروج اللاعب لدقيقة واحدة كحل وسط.

ورغم قبول الفكرة لتقليل استخدام اللاعبين للإصابات المزعومة كوسيلة لإيقاف اللعب، إلا أن تمديد الوقت قد يعاقب اللاعب المصاب بالفعل بشكل غير مبرر.

وأشارت بي بي سي إلى أن أيفاب لم يتوصل لاتفاق بشأن حل.

كما سيناقش مجلس الاتحاد الدولي "أيفاب" مقترحات أخرى لتسريع وتيرة اللعب على غرار قاعدة الـ8 ثوان لحراس المرمى.

وبحسب بي بي سي، سيتم إضافة وقت مماثل لتنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، حيث ستنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس إذا استغرقت العملية وقتاً طويلاً.

كما سيتم تطبيق حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين، إذا لم يغادروا الملعب، فلن يُسمح للبديل بالدخول، ويلعب الفريق بـ 10 لاعبين حتى التوقف التالي الذي يجب ألا يكون قبل 60 ثانية على الأقل.

كما أشارت بي بي سي إلى أن أيقاف سيوافق على مراجعة حكم الفيديو للبطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل خاطئ والتي أسفر عنها بطاقة حمراء.

الإبعاد المؤقت أيفاب مجلس كرة القدم تعديلات كرة القدم
