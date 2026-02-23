الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد رايو فايكانو

لعب داني أولمو مع برشلونة بشكل أساسي للمرة الثامنة على التوالي لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان أقصى عدد مشاركات متتالية حققه أولمو رفقة برشلونة ست مباريات مرتين خلال الموسم الماضي.

وشارك أولمو أساسيا في آخر 8 مباريات أمام أوفييدو، كوبنهاجن، إلتشي، ألباسيتي، مايوركا، أتلتيكو مدريد، جيرونا وأخيرا ليفانتي. وحقق الفريق خلالها 6 انتصارات مقابل هزيمتين، وسجل اللاعب هدفا واحدا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن ثقة طاقم برشلونة في داني أولمو هذا الموسم ودوره مع الفريق.

ولم يسبق أن حصل أولمو على هذا الدور المؤثر داخل الفريق، إذ اكتفى في موسم 24-25 بإكمال مباراة واحدة فقط لمدة 90 دقيقة، كانت في ثمن نهائي كأس الملك أمام ريال بيتيس.

أما هذا الموسم، فأكمل المباراة كاملة في مواجهتي ألباسيتي وأتلتيكو مدريد في الكأس، ما يعكس ثقة الجهاز الفني المتزايدة في قدراته.

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخسر برشلونة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل.

