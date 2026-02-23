بوميل: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي.. وأعرف الترجي جيدا

يرى باتريس بوميل المدير الفني الجديد لفريق الترجي أن مواجهة الأهلي ستكون أول تحد كبير له.

وسيقود بوميل تدريب الترجي خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

وقال باتريس بوميل خلال مؤتمر تقديمه: "أعرف فريق الترجي جيدا وأتابعه منذ فترة وأخذت القطار وهو يسير لأنني على ثقة فيما سأقدمه".

واختتم بوميل تصريحاته "مواجهة الأهلي ستكون أول تحد كبير لي ولجهازي الفني".

وأتم نادي الترجي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريبه.

وأعلن الترجي يوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع باتريس بوميل حتى صيف 2027.

وأنهى بوميل تجربته مع منتخب أنجولا منذ أيام ليصل إلى تونس ويتمم اتفاقه مع الترجي.

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وعمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار.

قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري، وأخيرا منتخب أنجولا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.