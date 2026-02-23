ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما

يدخل نادي ليفربول سباق التعاقد مع زكي تشيليك مدافع روما، بعد تصريحات وكيله.

ونفى فاضل أوزدمير وكيل اللاعب وجود اتفاق نهائي أو توقيع من جانب اللاعب مع يوفنتوس كما أشارت بعض التقارير.

وينتهي عقد الدولي التركي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس، إلى جانب اهتمام من ليفربول ومانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة ميرور عن اهتمام ليفربول بضم تشيليك لتدعيم الدفاع بداية من الموسم المقبل.

وقال فاضل أوزدمير وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "الشائعات التي تشير إلى توصل زكي لاتفاق مع يوفنتوس أو أي ناد آخر غير دقيقة".

وأضاف "تشيليك يلعب حاليا في ناد كبير، ومن الطبيعي أن تهتم به أندية كبرى في إيطاليا وإنجلترا، وأن يرتبط اسمه بها".

وأوضح "عقده مع روما ينتهي بنهاية الموسم، لكنه يحترم النادي كثيرا، وفي هذه المرحلة لا يركز على أمور التعاقد أو الانتقالات، بل يضع كامل تركيزه على مساعدة روما في تحقيق أهدافه".

ويبحث ليفربول عن تدعيم دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويعد تشيليك من بين الأسماء المطروحة في ظل اقتراب نهاية عقده.

ويبلغ تشيليك من العمر 29 عاما ويلعب في مركزي الدفاع والظهير الأيمن.

وانتقل تشيليك من ليل الفرنسي إلى روما في صيف 2022.

وخاض المدافع التركي 32 مباراة مع روما هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 5 أهداف.

وسجل تشيليك هدفا وصنع 2 آخرين ضمن 23 مباراة خاضهم في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.