كريم أحمد: تحدثت مع وائل رياض قبل القدوم إلى مصر.. وهذه تفاصيل رسالة صلاح

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

كريم أحمد - ليفربول

كشف كريم أحمد لاعب ليفربول ومنتخب مصر مواليد 2009، عن تفاصيل حواره مع محمد صلاح نجم الريدز، ووائل رياض مدرب المنتخب.

وقال كريم في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "لقد تحدثت مع محمد صلاح قبل سنوات، أخبرني أن أواصل العمل الجاد، وإن شاء الله تأتي الفرصة وألعب لمنتخب مصر وللفريق الأول."

وانضم كريم لقائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقام حاليا استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأوضح كريم أحمد "فخور جدا بالتواجد مع منتخب مصر والتواجد هنا خاصة في شهر رمضان، الأجواء رائعة."

وأضاف "المرافق والملاعب جيدة جدا هنا، وهناك ترحيب كبير من الفريق."

وأكمل "لدي علاقة جيدة مع وائل رياض مدرب المنتخب، وتحدثت معه كثيرا قبل أن آتي إلى هنا."

وأتم "والدتي من الإسكندري ووالدي من طنطا، لقد زرت مصر من قبل، وهذا هو معسكري التدريبي الرابع مع المنتخب."

ووقع الشاب المصري كريم أحمد على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول في يوليو 2025.

ويلعب البالغ من العمر 19 عامًا في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة.

ويستطيع كريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي

ومثّل كريم أحمد فريق تحت 18 عامًا الموسم الماضي، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، فيما يلعب الموسم الحالي مع فريق تحت 21 عاما.

كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد بولونيا ولايبزيج.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير الحالي خلال معسكر المنتخب في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر - عمر عبد العزيز- مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير- عبد الله بدير - حمزة الدجوي - نور أشرف - محمد عوض - ماهر خالد - يوسف شيكا - مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا - محمد عاطف، أحمد ياسر - مصطفى العارف - عبد الرحمن عادل - عمر ثروت - كريم أحمد - محمد حمد - أدهم كريم - عمر العزب - كريم جمعة - ياسين عاطف - محمود صلاح - أنس رشدي - إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم : محمود حسن جمعه - أحمد محمد على - محمود سلطان.

