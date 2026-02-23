بسبب موعد الإفطار.. كاف يخطر بيراميدز بتعديل موعد مباراة الجيش الملكي

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي.

وأوقعت القرعة فريق بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف بيراميدز عن تعديل موعد مباراة الذهاب المقررة في المغرب بسبب مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان.

وتقرر أن تقام المباراة السابعة 9 مساءً بتوقيت المغرب (11 بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 13 مارس.

وتقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط بدون حضور جماهيري، تطبيقا لعقوبات كاف تجاه النادي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

بالإضافة إلى سحب وقف التنفيذ الممنوح سابقا للعقوبة الخاصة بخوض مباراة واحدة دون جمهور، والصادرة بقرارها بتاريخ 17 أبريل 2025، وتفعيل تلك العقوبة فورا ابتداء من أول مباراة مقبلة على أرض النادي ضمن منافسات كاف.

وعليه، ووفق الوضع القانوني الحالي، سيخوض نادي الجيش الملكي ثلاث (3) مباريات إجمالا دون حضور الجمهور، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف المقدمة.

وبالفعل خاص الجيش الملكي مباراتين بدون جماهير، الأولى كانت ضد شبيبة القبائل، والثانية كانت أمام يانج أفريكانز، وكلاهما في مرحلة المجموعات.

وستكون الثالثة أمام بيراميدز بعد أن أوقعتهما القرعة وجها لوجه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.