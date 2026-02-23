بيلد: جوارديولا يتمسك باستمرار رودري رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

يتمسك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باستمرار لاعبه رودري داخل صفوف الفريق.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان قد ارتبط اسم رودري خلال الفترة الماضية باهتمام من ريال مدريد وبرشلونة بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب، مع اهتمام برشلونة بتدعيم صفوف الفريق به الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى تمسك جوارديولا باستمرار رودري في صفوف الفريق.

ويمتد عقد رودري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن تقارير إسبانية ربطته أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد، كما يضعه برشلونة ضمن أهدافه المحتملة في الصيف.

وأوضح التقرير أن مستقبل اللاعب أيضا مرتبط بمصير جوارديولا نفسه، إذ تشير تقارير في إنجلترا إلى احتمالية رحيله بنهاية الموسم رغم استمرار عقده حتى 2027.

ويمثل رودري عنصرا أساسيا في وسط ملعب سيتي وذراعا ممدودة لمدربه داخل الملعب، لكن الإصابات لاحقته في الفترة الأخيرة.

ويبقى موقف النادي واضحا، حال استمرار جوارديولا فإن أولويته ستكون الإبقاء على رودري ضمن مشروع الفريق في المواسم المقبلة.