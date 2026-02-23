طريق بيراميدز - نهضة بركان ينتصر مجددا في الدوري ويهزم الفتح الرباطي

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

نهضة بركان

حقق نهضة بركان انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات الدوري المغربي.

وتغلب نهضة بركان على الفتح الرباطي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13.

وسجل باول باسيني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69 ليخطف نقاط المباراة لحامل اللقب.

أخبار متعلقة:
طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر نهضة بركان: نفضل مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات خاضهم الفريق حتى الآن في المركز السادس.

وينتظر نهضة بركان 5 مباريات مؤجلة بسبب توقف البطولة لمنافسات أمم إفريقيا بجانب خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة من خوض 9 جولات فقط.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

بينما بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في نفس الدور من المسابقة.

الدوري المغربي نهضة بركان
نرشح لكم
منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا منافس بيراميدز - رضا سليم يسجل في تعثر الجيش الملكي بالدوري المغربي بعد الخسارة من الترجي.. الملعب التونسي: تقنية الفيديو تحولت لمسرحية سيئة الإخراج طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي منافس الأهلي - باتريس بوميل مدربا للترجي حتى 2027 بمشاركة مصرية.. ختام معسكر إعداد حكام كأس إفريقيا للسيدات الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف
أخر الأخبار
اعتذار من هاوسن.. ريال مدريد ينشر بيانا عبر ويبو الصيني 14 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: إنتر ومانشستر يونايتد يراقبان بالدي بعد فقدان مكانه بسبب كانسيلو 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري - النقطة 34 تكفي للتأهل لمجموعة اللقب.. و9 فرق تتنافس على 3 مقاعد 33 دقيقة | الدوري المصري
جوهر نبيل يستقبل بعثة منتخب السلاح بعد تصدر بطولة إفريقيا 39 دقيقة | رياضات أخرى
لابورتا: ميسي رفض مصافحتي في حفل الكرة الذهبية.. ونعمل على تكريمه 46 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الدوري الأمريكي تبرئ ميسي من واقعة اقتحام غرفة الحكام ساعة | أمريكا
جاسبريني: روما يسير أفضل مما توقعت والصراع على دوري الأبطال مستمر حتى النهاية ساعة | الكرة الأوروبية
كاراجر: تأثير نجوموها في 15 دقيقة كان أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523914/طريق-بيراميدز-نهضة-بركان-ينتصر-مجددا-في-الدوري-ويهزم-الفتح-الرباطي