طريق بيراميدز - نهضة بركان ينتصر مجددا في الدوري ويهزم الفتح الرباطي

حقق نهضة بركان انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات الدوري المغربي.

وتغلب نهضة بركان على الفتح الرباطي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13.

وسجل باول باسيني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69 ليخطف نقاط المباراة لحامل اللقب.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات خاضهم الفريق حتى الآن في المركز السادس.

وينتظر نهضة بركان 5 مباريات مؤجلة بسبب توقف البطولة لمنافسات أمم إفريقيا بجانب خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة من خوض 9 جولات فقط.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

بينما بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في نفس الدور من المسابقة.