سكاي: لوفتوس تشيك تعرض لكسر في عظام الأسنان وسيخضع لعملية جراحية

تعرض روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد بارما.

وخسر بارما من ميلان بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وأصيب لوفتوس تشيك لإصابة قوية ونقل إلى المستشفى بعد اصطدامه مع إدواردو كورفي حارس بارما.

وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأسنان العلوية وكسر في عضم الأسنان.

كما تعرض لجرحين في الوجه أحدهما في الجبهة.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة وسيغيب بسببها لعدة أشهر.

صاحب الـ 30 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.