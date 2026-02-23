سكاي: لوفتوس تشيك تعرض لكسر في عظام الأسنان وسيخضع لعملية جراحية

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 01:39

كتب : FilGoal

إصابة روبن لوفتوس تشيك

تعرض روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد بارما.

وخسر بارما من ميلان بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وأصيب لوفتوس تشيك لإصابة قوية ونقل إلى المستشفى بعد اصطدامه مع إدواردو كورفي حارس بارما.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف استعارة لوفتوس تشيك في يناير سكاي: أزمة الإصابات تتفاقم في ميلان قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة لوفتوس تشيك ذا أثليتك: بسبب إصابة وارتون.. استدعاء لوفتوس تشيك لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ 6 سنوات رومانو: الثاني.. ميلان يتعاقد مع لوفتوس تشيك

وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأسنان العلوية وكسر في عضم الأسنان.

كما تعرض لجرحين في الوجه أحدهما في الجبهة.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة وسيغيب بسببها لعدة أشهر.

صاحب الـ 30 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

الدوري الإيطالي ميلان روبن لوفتوس تشيك
نرشح لكم
كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له جاسبريني: الفوز على يوفنتوس سيقربنا من التأهل لأبطال أوروبا استغل سقوط منافسيه.. "البرج" يقود روما للفوز على كريمونيزي فيرمين: ضعف جسدي كان سببا في عدم إيصال الكرة للمرمى غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على لو هافر أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام
أخر الأخبار
كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة 31 دقيقة | الدوري المصري
جاسبريني: الفوز على يوفنتوس سيقربنا من التأهل لأبطال أوروبا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: لوفتوس تشيك تعرض لكسر في عظام الأسنان وسيخضع لعملية جراحية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
استغل سقوط منافسيه.. "البرج" يقود روما للفوز على كريمونيزي ساعة | الكرة الأوروبية
قبل 4 أشهر على كأس العالم.. حرب شوارع بين الشرطة وعصابات مسلحة في المكسيك ساعة | في المونديال
نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523908/سكاي-لوفتوس-تشيك-تعرض-لكسر-في-عظام-الأسنان-وسيخضع-لعملية-جراحية