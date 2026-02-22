اتحاد الكرة يعدل مواعيد 3 جولات من دوري المحترفين خلال شهر رمضان

الأحد، 22 فبراير 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات 3 جولات من دوري المحترفين المصري.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري إجراء تعديلات عن 3 جولات من المقرر إقامتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الاتحاد إلى أن الجولات 24 و25 و26 سيتم إقامتهم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من إقامتهم في التاسعة مساء.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة

وتقام جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يصعد أصحاب المراكز الـ 3 الأولى إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، بينما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين لدوري القسم الثاني ب.

ويحتل القناة حاليا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني، ويليه كل من بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة حاليا في المركزين الثاني والثالث.

اتحاد الكرة دوري المحترفين
نرشح لكم
حكايات في الجول - محمد عبد الرحيم رحلة كفاح من الصيدلة لكرة القدم الدرجة الثانية – قبول استقالة محمد بركات من تدريب مسار دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك حكايات في الجول - كاميني الصعيد.. حارس بدأ مهاجما ويبيع الفاكهة لإعالة أسرته 5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته
أخر الأخبار
قبل 4 أشهر على كأس العالم.. حرب شوارع بين الشرطة وعصابات مسلحة في المكسيك 6 دقيقة | في المونديال
نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعدل مواعيد 3 جولات من دوري المحترفين خلال شهر رمضان ساعة | القسم الثاني
فيرمين: ضعف جسدي كان سببا في عدم إيصال الكرة للمرمى ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي - تواجد مروان عطية.. واستمرار غياب تريزيجيه وزيزو عن مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
طه عزت يكشف لـ في الجول حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة بسبب الإيقاف ساعة | الدوري المصري
مصطفى الشهدي حكما لمباراة سموحة والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523903/اتحاد-الكرة-يعدل-مواعيد-3-جولات-من-دوري-المحترفين-خلال-شهر-رمضان