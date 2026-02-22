اتحاد الكرة يعدل مواعيد 3 جولات من دوري المحترفين خلال شهر رمضان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات 3 جولات من دوري المحترفين المصري.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري إجراء تعديلات عن 3 جولات من المقرر إقامتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الاتحاد إلى أن الجولات 24 و25 و26 سيتم إقامتهم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من إقامتهم في التاسعة مساء.

وتقام جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يصعد أصحاب المراكز الـ 3 الأولى إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، بينما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين لدوري القسم الثاني ب.

ويحتل القناة حاليا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني، ويليه كل من بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة حاليا في المركزين الثاني والثالث.