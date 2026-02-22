فيرمين: ضعف جسدي كان سببا في عدم إيصال الكرة للمرمى

الأحد، 22 فبراير 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

روى فيرمين لوبيز لاعب برشلونة قصة تطوير تسديداته بكلتا القدمين بقوة.

وأحرز فيرمين هدفا صاروخيا في شباك ليفانتي من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

وقال اللاعب الإسباني عبر منصة موفيستار: "لم أكن أستطيع إيصال الكرة إلى المرمى بتسديداتي عندما كنت صغيرا بسبب ضعف جسدي".

وأضاف "مدربي ألبرتو جونزاليز في فريق ليناريس كان يصر بشدة على أن أحاول التسديد بكلتا القدمين، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل على تطوير الأمر".

وتابع "مركزي المفضل هو اللعب كصانع ألعاب، لكنني ألعب في أي مركز يضعني فيه المدرب".

وأتم "كنا نمر بفترة سيئة بعد هاتين الهزيمتين، انتقدنا أنفسنا كثيرا حتى قدمنا مباراة كبيرة أمام ليفانتي، كنا نمنح المنافسين الكثير من الفرص، لكننا صححنا ذلك، لأن الأمر لا يتعلق بخطأ الدفاع وحده، بل أيضا بالمهاجمين لعدم الضغط بالشكل الصحيح".

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة ليفانتي فيرمين لوبيز
