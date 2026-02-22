غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على لو هافر

كسر نانت سلسلة هزائمه بالانتصار على خصمه لو هافر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد للمباراة الثانية تواليا، مكتفيا بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وسجل يانيس زواوي بالخطأ في مرماه وإيجناتيوس جاناجو ثنائية نانت.

وكان نات قد خسر 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري أمام كل من نادي باريس ونيس ولوريان وليون وموناكو.

وأحرز زواوي الهدف الأول مبكرا بالنيران الصديقة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف جاناجو الفارق في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نانت للنقطة 17 في المركز الـ 17 أي قبل الأخير بالتساوي مع أوكسير صاحب المركز الـ 16.

ويلعب صاحب المركز الـ 16 مباراة الملحق لتجنب الهبوط.

بينما تجمد رصيد لو هافر عند النقطة 26 في المركز الـ 13.