جيوكيريس: أدائي كان جيدا.. وتدربنا على هدفي في التدريبات

يرى فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال أن أداء فريقه ضد توتنام كان رائعا.

فيكتور جيوكيريس النادي : أرسنال أرسنال

وفاز أرسنال على توتنام بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جيوكيريس هدفين خلال المباراة.

وقال جيوكيريس عبر بي بي سي: "لقد كان الاداء جيدا جدا، لقد بدأنا المباراة المباراة جيدا وصنعنا بعض الفرص الجيدة من البداية، وتقدمنا وكان الأمر محبطا لاستقبالنا مباشرة، ولكننا استمرينا في صناعة الفرص في الشوط الثاني".

وأكمل "لقد كان أدائي جيدا، كان بإمكاني القيام ببعض الأمور بشكل أفضل ولكنني استمتعت، عندما أكون منخرطا في اللعب كما كنت اليوم، فهذا يساعدني على تقديم مستوى أفضل".

وتابع "هدفي الثاني؟ من الجيد التواجد في ذلك المكان، لقد استلمت الكرة بشكل جيد وسجلتا بنجاح".

وشدد "كانت المباراة صعبة ولكن أعتقد أننا قدمنا أشياء أفضل بكثير على أرض الملعب".

وأضاف "أعتقد أننا نتدرب على لقطة هدفي في بداية الشوط الثاني بالتدريبات".

ووسع أرسنال الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط مع مانشستر سيتي مع خوض الأخير لمباراة أقل.