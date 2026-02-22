جيوكيريس: أدائي كان جيدا.. وتدربنا على هدفي في التدريبات

الأحد، 22 فبراير 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس

يرى فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال أن أداء فريقه ضد توتنام كان رائعا.

وفاز أرسنال على توتنام بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جيوكيريس هدفين خلال المباراة.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام أرتيتا: إنتر مختلف عن الموسم الماضي.. والضغط على جيوكيريس طبيعي جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء

وقال جيوكيريس عبر بي بي سي: "لقد كان الاداء جيدا جدا، لقد بدأنا المباراة المباراة جيدا وصنعنا بعض الفرص الجيدة من البداية، وتقدمنا وكان الأمر محبطا لاستقبالنا مباشرة، ولكننا استمرينا في صناعة الفرص في الشوط الثاني".

وأكمل "لقد كان أدائي جيدا، كان بإمكاني القيام ببعض الأمور بشكل أفضل ولكنني استمتعت، عندما أكون منخرطا في اللعب كما كنت اليوم، فهذا يساعدني على تقديم مستوى أفضل".

وتابع "هدفي الثاني؟ من الجيد التواجد في ذلك المكان، لقد استلمت الكرة بشكل جيد وسجلتا بنجاح".

وشدد "كانت المباراة صعبة ولكن أعتقد أننا قدمنا أشياء أفضل بكثير على أرض الملعب".

وأضاف "أعتقد أننا نتدرب على لقطة هدفي في بداية الشوط الثاني بالتدريبات".

ووسع أرسنال الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط مع مانشستر سيتي مع خوض الأخير لمباراة أقل.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز فيكتور جيوكيريس
نرشح لكم
أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام فان دي فين: أرسنال كان أفضل منا الخامس على التوالي في الدوري.. أرسنال يتمسك بالصدارة ويهزم توتنام برباعية ماك أليستر: الكرة لمست ذراعي في الهدف الملغي.. لكن القرار كان قاسيا سلوت يشيد بـ نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(4) أرسنال.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - تواجد مروان عطية.. واستمرار غياب تريزيجيه وزيزو عن مواجهة سموحة 2 دقيقة | الدوري المصري
طه عزت يكشف لـ في الجول حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة بسبب الإيقاف 18 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى الشهدي حكما لمباراة سموحة والأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على لو هافر ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: أدائي كان جيدا.. وتدربنا على هدفي في التدريبات ساعة | الدوري الإنجليزي
إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523895/جيوكيريس-أدائي-كان-جيدا-وتدربنا-على-هدفي-في-التدريبات