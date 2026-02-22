إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام

عبر إيبيريتشي إيزي لاعب وسط أرسنال عن سعادته بالفوز على توتنام هوتسبير، بعدما سجل هدفين من ثلاثية فريقه.

وقال إيزي عبر سكاي سبورتس: "سارت الأمور بشكل جيد، الحمد لله على ذلك، قدمنا أداءً جيدًا ونفذنا ما كان علينا فعله، وهذا هو الأهم. نعرف قدراتنا وما يمكننا تقديمه. علينا أن نلعب للسيطرة والفوز، ولدينا اللاعبين القادرين على ذلك. كان فوزًا وأداءً مهمين".

وعن جماهير توتنام وما إذا كانت وجهت له انتقادات خلال المباراة قال: "كانت كثيرًا بالفعل، هذه هي كرة القدم وهو أمر مفهوم. عليك فقط أن تستمر في فعل ما تفعله".

وتحدث عن هدفيه قائلاً: "دائمًا أحاول التواجد في تلك المساحات، أعمل بجد للوصول إلى الفرص. الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا للوصول إلى هناك".

وأشاد بزميله فيكتور جيوكيريس قائلاً: "فيكتور كان رائعًا طوال المباراة، يمكنكم رؤية أخلاقيات العمل لديه، لا يساعد الفريق بأهدافه فقط بل بالمجهود الذي يبذله. هذا يضع لاعبين مثلي في أفضل مراكز ممكنة. سجل هدفين اليوم ويستحق ذلك".

وعن سر تألقه الدائم أمام توتنام اختتم ضاحكًا: "لا أعلم! أحاول التسجيل في كل مباراة. يبدو أن الأمر ينجح كثيرًا أمام توتنام، إنه شعور معين فقط".

وتغلب أرسنال على توتنام خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 27.

وكرر أرسنال انتصاره على توتنام بنفس النتيجة لمباراة الدور الأول من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعدما استعاد طريق الانتصارات من جديد.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

