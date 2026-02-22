فان دي فين: أرسنال كان أفضل منا

أقر الهولندي ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير بأفضلية أرسنال خلال مواجهة الفريقين والتي تفوق فيها المدفعجية 3-1.

وتغلب أرسنال على توتنام خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 27.

وكرر أرسنال انتصاره على توتنام بنفس النتيجة لمباراة الدور الأول من المسابقة.

وقال فان دي فين عبر سكاي سبورتس: "أعتقد أن أرسنال كان الفريق الأفضل بشكل عام. في الشوط الأول كنا لا نزال داخل المباراة وكانت النتيجة 1-1، لكن خلال دقيقتين سجلوا الهدف الثاني، وبعدها أصبحت الأمور صعبة للغاية".

وأضاف "ربما كان بإمكاننا أن نكون أفضل قليلًا في الضغط، ضغطنا عليهم عاليًا، لكن أرسنال نجح في الخروج من الضغط في بعض اللقطات، ومن الصعب العودة سريعًا بعد ذلك، كانوا الفريق الأفضل وصنعوا فرصًا أكثر منا".

وواصل "عندما تضغط عاليًا وتلعب رجلًا لرجل فهناك مخاطرة، إذا تأخر لاعب واحد تصبح المساحات مفتوحة، هذا هو الأسلوب وعلينا التعامل معه. عندما ننجح في الضغط العالي ونستعيد الكرة نصنع فرصًا كثيرة، لكن في المقابل إذا خرج المنافس من الضغط فالمخاطرة كبيرة".

وعن الأسبوع الأول للمدرب إيجور تودور قال: “كان معنا طوال الأسبوع، حاول تطبيق أفكاره وأسلوبه، ونحن عملنا على ذلك. كان أسبوعه الأول ويريد مساعدتنا بكل الطرق. الآن علينا أن نواصل العمل ونستعد لمباراة فولام".

وعن إمكانية دخول الفريق في صراع الهبوط اختتم: "علينا فقط أن نفوز بالمباريات، خطوة بخطوة ننظر إلى الأمام، المباراة المقبلة أمام فولام هي الأهم بالنسبة لنا الآن".

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعدما استعاد طريق الانتصارات من جديد.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

