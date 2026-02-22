الخامس على التوالي في الدوري.. أرسنال يتمسك بالصدارة ويهزم توتنام برباعية

تمسك أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد التغلب على توتنام في دربي شمال لندن.

وتغلب أرسنال على توتنام خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 27.

وكرر أرسنال انتصاره على توتنام بنفس النتيجة لمباراة الدور الأول من المسابقة.

وسجل أهداف اللقاء كل من إيبيريتشي إيزي هدفين في الدقيقتين 32 و61، كما سجل فيكتور جيوكيريس هدفين في الدقيقة 47 و94.

بينما سجل راندال كولو مواني هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 34.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعدما استعاد طريق الانتصارات من جديد.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

الخامسة على التوالي

نجح أرسنال في تحقيق الفوز على توتنام في الدوري للمباراة الخامسة على التوالي.

وكان آخر انتصار لتوتنام على أرسنال في الدوري شهر مايو 2022 عندما تغلب السبيرز بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما آخر مباراة لم ينجح أرسنال في تحقيق الفوز بها على توتنام في سبتمبر 2023 عندما انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ومنذ ذلك التعادل تواجه الفريقان 5 مرات في الدوري وحسمهم أرسنال.

الأهداف

واصل إيزي هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك توتنام بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 32 مستغلا عرضية ساكا بتسديدة رائعة داخل شباك فيكاريو.

ورد كولو مواني سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 34 بعد خطأ فادح من ديكلان رايس.

ومع بداية الشوط الثاني استغل جيوكيريس تمريرة تيمبر ليسدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

ونجح إيزي في تسجيل ثالث أهداف اللقاء بعد خطأ من دفاعات توتنام ليسجل في المرمى الخالي.

واختتم جيوكيريس التسجيل في الدقيقة 94 ليحسم نقاط المباراة لصالح أرسنال.

التمسك بالصدارة

ويتمسك أرسنال بالصدارة بعد التعادل في آخر مباراتين خاضهم الفريق في الدوري.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة من خوض 28 مباراة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام تشيلسي يوم 1 مارس المقبل.