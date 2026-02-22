فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن رد فعل لامين يامال عقب استبداله طبيعي.

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس من السهل التعافي بعد هزيمتين متتاليتين بهذا الشكل، خاصة ضد أتلتيكو، فقد كان وقتًا صعبًا جدًا بالنسبة لنا، وأيضًا ضد جيرونا".

أخبار متعلقة:
جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي فينيسيوس: العنصريون جبناء لكنهم يحظون بحماية من الملزمين بمعاقبتهم فليك: تفسيرات الحكم لم تقنعني.. وكنت سأتحدث أكثر لو لعبنا بشكل جيد

وواصل: "جواو كانسيلو أظهر قوته وإيجابياته ومنحنا الكثير من اللحظات لخلق الفرص، بالنسبة لي كانت مباراة جيدة جدًا من جانبه، وهذا ما أريد رؤيته منه".

وأكمل: "رد فعل يامال بعد التبديل طبيعي، بالنسبة لي الأهم هو أننا فزنا اليوم، ولدينا أيضًا بعض اللاعبين الذين يستحقون اللعب".

وتابع: "لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم بناءً على نتائج الأمل، وقد استغللناها بالفعل، من المهم الآن أن نكون في قمة جدول الترتيب، لكن في النهاية لا يزال الطريق طويلًا أمامنا".

وأردف: "سعداء جدًا بوجود حارس متكامل مثل جوان جارسيا، هو هادئ مع الكرة، لكنه أيضًا سريع جدًا في ردود فعله، هنا في الدفاع علينا أن نعتمد عليه، فهو يساعدنا كثيرًا في الخط الخلفي".

وأتم: "أنتم تركزون على كل ما يفعله لامين، ولكن في النهاية من الطبيعي عندما يتم استبدالي ألا أكون راضيًا، الأمر ببساطة هكذا، ليس لدي مشكلة في ذلك، فهو أمر طبيعي، بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بلاعب واحد بل بالفريق ككل، كما أن هناك لاعبين آخرين يستحقون اللعب وعلينا إجراء تغيير، لا شيء أكثر من ذلك ولا أقل".

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك
نرشح لكم
برشلونة يستعيد الصدارة بثلاثية في ليفانتي انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3)-(0) ليفانتي.. فوز وصدارة تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية
أخر الأخبار
طه عزت يكشف لـ في الجول حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة بسبب الإيقاف 4 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى الشهدي حكما لمباراة سموحة والأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على لو هافر ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: أدائي كان جيدا.. وتدربنا على هدفي في التدريبات ساعة | الدوري الإنجليزي
إيزي: لا أعرف سر تألقي أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
الهزيمة الأولى بعد 24 مباراة.. ميلان يخسر من بارما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523889/فليك-كانسيلو-أظهر-إمكانياته-ورد-فعل-يامال-بعد-التبديل-طبيعي