فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن رد فعل لامين يامال عقب استبداله طبيعي.

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس من السهل التعافي بعد هزيمتين متتاليتين بهذا الشكل، خاصة ضد أتلتيكو، فقد كان وقتًا صعبًا جدًا بالنسبة لنا، وأيضًا ضد جيرونا".

وواصل: "جواو كانسيلو أظهر قوته وإيجابياته ومنحنا الكثير من اللحظات لخلق الفرص، بالنسبة لي كانت مباراة جيدة جدًا من جانبه، وهذا ما أريد رؤيته منه".

وأكمل: "رد فعل يامال بعد التبديل طبيعي، بالنسبة لي الأهم هو أننا فزنا اليوم، ولدينا أيضًا بعض اللاعبين الذين يستحقون اللعب".

وتابع: "لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم بناءً على نتائج الأمل، وقد استغللناها بالفعل، من المهم الآن أن نكون في قمة جدول الترتيب، لكن في النهاية لا يزال الطريق طويلًا أمامنا".

وأردف: "سعداء جدًا بوجود حارس متكامل مثل جوان جارسيا، هو هادئ مع الكرة، لكنه أيضًا سريع جدًا في ردود فعله، هنا في الدفاع علينا أن نعتمد عليه، فهو يساعدنا كثيرًا في الخط الخلفي".

وأتم: "أنتم تركزون على كل ما يفعله لامين، ولكن في النهاية من الطبيعي عندما يتم استبدالي ألا أكون راضيًا، الأمر ببساطة هكذا، ليس لدي مشكلة في ذلك، فهو أمر طبيعي، بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بلاعب واحد بل بالفريق ككل، كما أن هناك لاعبين آخرين يستحقون اللعب وعلينا إجراء تغيير، لا شيء أكثر من ذلك ولا أقل".

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.