تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نيفيس

الأحد، 22 فبراير 2026 - 20:49

كتب : FilGoal

جواو نيفيس - باريس سان جيرمان

توصل نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع جواو نيفيس لتجديد عقده.

جواو نيفيز

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد اللاعب البرتغالي مع ناديه في 2029.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع جواو نيفيس لتجديد عقده حتى 2030 مع زيادة في الراتب السنوي.

ولعب جواو نيفيس مع فريقه 23 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 1713 دقيقة.

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد مع نيفيس في صيف 2024 مقابل 65 مليون يورو.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن لانس الوصيف.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي جواو نيفيس
