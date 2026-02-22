عقوبات الجولة 18 من الدوري المصري.. لفت نظر للإسماعيلي ومنع جماهيره

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخالفات والعقوبات.

وقررت الرابطة لفت نظر فريق الإسماعيلي وذلك بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة:

إيقاف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

منع جماهير نادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على فريق نادي الإسماعيلي وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف فرانك بولي، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف خالد رضا، لاعب مودرن سبورت، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

إيقاف صلاح أمين مدرب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت نظر له وتوقيع غرامة مالية أخرى قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب دخوله لأرض الملعب دون أذن.

توجيه لفت نظر لفريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب.

إيقاف أحمد حمزة، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف أحمد فتحي، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والجونة:

إيقاف ياسر إبراهيم، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب والمصري:

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف كريم حافظ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك حرس الحدود:

إيقاف عمر فتحي لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد وغزل المحلة:

إيقاف أحمد عادل لاعب فريق زد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني.