مران الزمالك - محمود جهاد ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة زد

الأحد، 22 فبراير 2026 - 19:41

كتب : FilGoal

محمود جهاد - مران الزمالك

انتظم محمود جهاد لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة زد في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى لاعبو فريق الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

بينما شارك محمود جهاد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأحد، ويأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية محمود جهاد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وشارك لاعب الوسط في الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة زد.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين، من مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز ، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأحد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

ولعب سيراميكا كليوباترا مباراة أكثر من الزمالك.

