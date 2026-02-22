سلوت يشيد بـ نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام

أشاد أرني سلوت المدير الفني لليفربول بلاعب فريقه الشاب ريو نجوموها بعد الفوز على نوتينجهام.

وفاز ليفربول على نوتينجهام بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر سكاي سبورتس مشيدا باللاعب الشاب قائلا: "الهدف الأول الذي تم إلغاؤه كان بسببه بشكل أساسي، وقدم كرة عرضية رائعة لهوجو، وعادةً ما تتوقع أن تُترجم مثل هذه الكرة إلى هدف، خاصة لهوجو لأنه مهاجم مميز في إنهاء الهجمات".

وأضاف "قام بلقطة جيدة في موقف واحد ضد واحد، وهذا بالضبط ما كانت تحتاجه المباراة، إما كرة ثابتة أو لحظة فردية كهذه، ولهذا السبب أشركته. بدأ في الجهة اليسرى حيث لم يكن هناك تواجد كبير له، ثم انتقل إلى اليمين وأصبح أكثر تأثيرا".

وأضاف عن اللاعب صاحب الـ17 عاما: "هو بالفعل يلعب دورا كبيرا رغم صغر سنه. أخبرني أين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوجد لاعب في هذا العمر حصل على كل هذه الدقائق؟ هذا يوضح حجم موهبته، ومدى تقديرنا له".

وعن تبديل مراكز دومينيك سوبوسلاي وجونز قال: "كان الهدف هو فرض مزيد من السيطرة على وسط ملعبهم. لقد أشدت بمدى جودة أدائهم".

وأكمل "خسرنا كل الكرات. لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لثانية واحدة. عندما لعبنا كرات طويلة خسرنا الالتحامات، وخسرنا الكثير من الكرات الثانية، الجزء الوحيد الذي سار بشكل جيد كان الدفاع داخل منطقة الجزاء، رأيت اللاعبين يرمون أنفسهم أمام الكرات الطويلة ويدافعون عن الكرات الثابتة. هذا ما قمنا به بشكل جيد وأبقانا في المباراة".

وواصل: "في الشوط الثاني رأيت شيئا مختلفا قليلا. سيطرنا على المباراة، ربما لأنهم لعبوا يوم الخميس؟ ولأول مرة هذا الموسم كان ذلك في صالحنا، أن الفريق الذي واجهناه خاض مباراة ونحن حصلنا على راحة هذا الأسبوع".

وأوضح "مع الطريقة التي تسير بها الأمور هذا الموسم، لم أكن لأتفاجأ إذا تم إلغاء الهدفين. لكن ربما الحظ تغير أخيرا".

وعن الاعتماد على لاعب بعينه قال "أتمنى أن يكون الأمر أكثر من ذلك، لأنه إذا اعتمدنا على لاعب واحد فالأمور لن تكون جيدة. وهذا ليس هو الوضع. لقد افتقدنا لاعبين طوال الموسم، وكان هذا غيابا آخر بالنسبة لنا. هو في حالة فنية رائعة".

وأتم تصريحاته "عندما تسجل في الدقيقة الأخيرة يكون هناك دائما عنصر من الحظ. لكن في مرات كثيرة هذا الموسم حدث معنا العكس. لا أقصد فقط استقبال أهداف متأخرة، رغم أن ذلك حدث أيضا، بل أعني أننا كنا نستحق أكثر مما حصلنا عليه".

