عماد النحاس لـ في الجول: لم أتقدم باستقالي من تدريب الزوراء العراقي

نفى عماد النحاس المدير الفني للزوراء العراقي تقدمه باستقالته من تدريب الفريق.

وقال النحاس لـFilGoal.com: "لم أتقدم باستقالتي من تدريب الزوراء العراقي، فريقي لم يتعرض سوى لخسارة واحدة فقط في بطولة الدوري، فهل من المنطقي أن أقدم استقالتي؟".

وأضاف "ما حدث هو أن هناك دراسة من قبل النادي لرحيلي بسبب ضغوطات جماهيرية على الإدارة وأنا أنتظر قرار الإدارة في النهاية".

أخبار متعلقة: حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة

وأتم تصريحاته "أشعر بالمفاجأة لما يحدث، فريقي لم يخسر سوى 4 مباريات في كل البطولات وفي المقابل فزت بـ11 مباراة".

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن عماد النحاس مدرب الزوراء العراقي قدم استقالته عقب الخسارة أمام الكرخ في الدوري العراقي.

وخسر الزوراء بنتيجة 1-3 في الجولة 19 من الدوري العراقي.

وأوضح التقرير أن النحاس أبلغ إدارة ناديه باستقالته بعد الخسارة المخيبة للآمال.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي ستناقش هذه الاستقالة في الساعات المقبلة.

ويحتل الزوراء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي، قاد النحاس الفريق في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي قبل أيام.