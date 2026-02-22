ماك أليستر في +97 يكسر عقدة نوتنجهام أمام ليفربول بهدف قاتل

الأحد، 22 فبراير 2026 - 18:07

كتب : محمد سمير

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كسر أليكسيس ماك أليستر عقدة نوتنجهام في المباريات الأخيرة بالدوري وحسم نقاط المباراة بهدف قاتل.

وتغلب ليفربول على نوتنجهام بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 97.

وبذلك كسر ليفربول عقدة نوتنجهام آخر ثلاث مباريات إذ فشل منذ مارس 2024 في تحقيق أي انتصار على الفريق.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وبذلك حقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بعد التغلب على سندرلاند ونوتنجهام بنفس النتيجة.

وفي آخر 4 مباريات خاضهم ليفربول نجح في تحقيق الفوز في 3 منهم مقابل هزيمة وحيدة ضد مانشستر سيتي.

وشارك محمد صلاح في المباراة حتى الدقيقة 77.

واستبدل أرني سلوت صلاح وشارك فيديريكو كييزا بدلا منه.

وسجل أليكسيس ماك أليستر هدفا قاتلا في الدقيقة 89 بعدما اصطدمت الكرة عند تشتيت الدفاع لها لتسكن الشباك.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على ماك أليستر.

ولم ييأس ماك أليستر ونجح في تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة 97 بعد متابعة رأسية بتسديدة رائعة داخل المرمى.

كسر العقدة

فاز ليفربول على نوتنجهام بعد التعثر لثلاث مباريات على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان آخر انتصار لفريق ليفربول على نوتنجهام في مارس 2024 بهدف دون مقابل سجله داروين نونيز وقتها في الدقيقة 99.

ومنذ ذلك الانتصار فاز نوتنجهام على ليفربول مرتين مقابل تعادل إيجابي.

وفي مباراة الدور الأول فاز نوتنجهام على ليفربول بملعب أنفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل.

الدوري الإنجليزي ليفربول ماك أليستر
