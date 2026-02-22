تشكيل دربي لندن – مواني يقود هجوم توتنام في أول مباراة لـ تودور.. وإيزي أساسي مع أرسنال

دفع إيجور تودور المدير الفني لتوتنام بالفرنسي كولو مواني في هجوم فريقه في أول مباراة له مع السبيرز أمام أرسنال.

ويلعب توتنام ضد أرسنال في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام الجديد.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: جراي - دراجوسين – فان دي فين – جيد سبينس

الوسط: سار – كونور كالاجير – بيسوما – جواو بالينيا

الهجوم: كولو مواني – تشافي سيمونز

بينما جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – هينكابي

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويحتل توتنام المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الأول برصيد 58 نقطة.

