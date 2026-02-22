مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لو هافر

يجلس مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة لو هافر.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويستضيف نانت فريق لوهافر ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو في الجولة الماضية ولم يشارك في أي دقيقة.

ومنذ عودته من أمم إفريقيا لعب بشكل أساسي في ثلاث مواجهات أمام كل من نيس ولوريان وليون على الترتيب.

ونجح وقتها مصطفى محمد من التسجيل أمام نيس في 25 يناير الماضي وكان ذلك آخر أهدافه مع الفريق.

ويعاني نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي ويتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

بينما لو هافر يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت هذا الموسم في الدوري وسجل 3 أهداف.

ولعب مصطفى محمد 965 دقيقة فقط بما يقارب من 9 مباريات ونصف تقريبا.