مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا يتواجد في التدريبات بشكل طبيعي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك

نفى مصدر من نادي الزمالك التقارير المنتشرة بشأن تغيب شيكو بانزا عن تدريبات الفريق الفترة الماضية.

وكان معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أعلن في المؤتمر الصحفي غياب شيكو بانزا بسبب إصابته بشد عضلي.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "لا صحة لتغيب شيكو بانزا عن تدريبات الزمالك".

وكشف المصدر "اللاعب تواجد في مران الفريق اليوم الأحد بشكل طبيعي، ومشاركته من عدمها أمام زد وفقا لرؤية الجهاز الفني".

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على منافسه حرس الحدود بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وانتصر الزمالك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 28 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد مع بيراميدز.

