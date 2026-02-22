تقرير: يوفنتوس ينافس إنتر على ضم فيكاريو بعد أخطاء دي جريجوريو

يدرس يوفنتوس التحرك للتعاقد مع حارس توتنام هوتسبير جوجليلمو فيكاريو خلال سوق الانتقالات الصيفي، في ظل تراجع مستوى الحارس الأساسي ميكيلي دي جريجوريو.

تعرض دي جريجوريو لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بعد أخطاء مؤثرة أمام لاتسيو وإنتر ثم أمام كومو، ضمن سلسلة نتائج سلبية للفريق شهدت 4 هزائم في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات واستقبال 15 هدفا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت إلى أن إدارة يوفنتوس تدرس ضم حارس جديد في الصيف. وكان النادي قد فكر في التعاقد مع مايك ماينان قبل أن يجدد عقده مع ميلان، ليغلق هذا الملف.

ويسعى يوفنتوس لضم حارس إيطالي، خاصة أن التشكيل الأساسي لا يضم سوى ثلاثة لاعبين إيطاليين هم دي جريجوريو وأندريا كامبياسو ومانويل لوكاتيلي.

وأشار التقرير إلى أن فيكاريو يعد الخيار الأول للنادي، رغم ارتباط اسمه أيضا بالانتقال إلى إنتر. ويبلغ الحارس 30 عاما، ويدخل آخر عامين في عقده مع توتنام بنهاية الموسم الجاري، كما يبدي ترحيبا بالعودة إلى الدوري الإيطالي.

قد لا يتمكن توتنام من طلب أكثر من 25 إلى 30 مليون يورو مقابل الحارس السابق لإمبولي، خاصة أن راتبه السنوي البالغ نحو 4.5 مليون يورو لا يتجاوز سقف الرواتب المعتمد في يوفنتوس.

وسبق أن اقترب الحارس الإيطالي من الانضمام إلى إنتر في عام 2023 قبل أن ينتقل إلى توتنام قادما من إمبولي.

وخاض فيكاريو 36 مباراة بقميص توتنام هذا الموسم، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 13 مباراة واستقبل 48 هدفا.

ويعد فيكاريو الحارس الثاني لمنتخب إيطاليا، وشارك في خمس مباريات دولية حتى الآن.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة عقب خوض 26 مباراة.

ويبتعد إنتر بفارق 10 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.