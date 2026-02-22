انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3)-(0) ليفانتي.. فوز وصدارة

الأحد، 22 فبراير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 81: جووووول فيرمن لوبيز والثالث

ق 32: جووووول دي يونج والثاني

ق 8: رافينيا يهدر وليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى

ق 4: جووووول مارك برنال والأول

انطلاق المباراة

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
