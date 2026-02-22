انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3)-(0) ليفانتي.. فوز وصدارة
الأحد، 22 فبراير 2026 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 81: جووووول فيرمن لوبيز والثالث
ق 32: جووووول دي يونج والثاني
ق 8: رافينيا يهدر وليفاندوفسكي يهدر أمام المرمى
ق 4: جووووول مارك برنال والأول
انطلاق المباراة
