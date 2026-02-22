تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز

أجرى نادي ليفربول تغييرا اضطراريا قبل انطلاق مواجهة نوتنجهام بسبب إصابة فلوريان فيرتز.

فلوريان فيرتز النادي : ليفربول ليفربول

وتعرض فيرتز للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة نوتنجهام.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ودفع أرني سلوت باللاعب كيرتس جونز بدلا من فيرتز في التشكيل الأساسي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويشارك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن بعد عودته من الإيقاف عقب الطرد أمام مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ميلوس كيركز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – كيرتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي